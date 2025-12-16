İSKİ 16 Aralık 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk seviyesi kritik eşikte. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre en son doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altındaydı. Peki, 16 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk verisini duyurdu.Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İşte güncel baraj doluluk oranı
16 ARALIK 2025 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLER
İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17,88 oldu
İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM
Ömerli: %16
Büyükçekmece Barajı: %17,36
Darlık Barajı: %28,43
Elmalı Barajı: %54,27
Istrancılar Barajı: %29,88
Kazandere Barajı: %2,04
Pabuçdere Barajı: %2,55
Sazlıdere Barajı: %15,9