İSKİ 16 Aralık 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk seviyesi kritik eşikte. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre en son doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altındaydı. Peki, 16 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Giriş: 16.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:47

