        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 17 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 17 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı verileri duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ayında 20 seviyelerine gerileyen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı. Peki, 17 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 17.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:50
        1

        İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yükseldi. İşte güncel baraj doluluk seviyesi

        2

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,56 seviyesinde ölçüldü.

        İSKİ'nin verilerine göre 16 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        • Alibey Barajı yüzde 33.67
        • Büyükçekmece Barajı yüzde 28,36
        • Darlık Barajı yüzde 58.5
        3
        • Elmalı Barajı yüzde 89,96
        • Istrancalar Barajı yüzde 68,56
        • Kazandere Barajı yüzde 32,96
        • Pabuçdere Barajı yüzde 20,97
        • Sazlıdere Barajı yüzde 25,08
        • Terkos Barajı yüzde 24.79
        • Ömerli Barajı yüzde 56,02
