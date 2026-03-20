        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 20 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Bayramda İstanbul barajlarının son durumu ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da barajlardaki su durumu, şehirde yaşayanların yakından takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak paylaşılan verilerle, kente su sağlayan barajların doluluk oranları her gün güncelleniyor. Peki, 20 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 20.03.2026 - 09:51 Güncelleme:
        İstanbul’da baraj doluluk oranları, İstanbullu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün düzenli olarak yayımlanan veriler ile şehrin su kaynaklarındaki son durum belli oluyor. İSKİ'nin güncel bilgilerine göre, İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları netlik kazandı. Peki, 20 Mart 2026 itibarıyla İstanbul genelinde barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte detaylar haberimizde...

        İSKİ 20 MART BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda, 20 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 46,12 seviyesinde ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 67,98

        Darlık Barajı: yüzde 61,07

        Elmalı Barajı: yüzde 85,22

        Terkos Barajı: yüzde 29,41

        Alibey Barajı: yüzde 34,16

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,54

        Sazlıdere Barajı: yüzde 29,17

        Istrancalar Barajı: yüzde 32,48

        Kazandere Barajı: yüzde 53,06

        Pabuçdere Barajı: 28,30

