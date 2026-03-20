İSKİ 20 Mart baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum
İstanbul’da baraj doluluk oranları, İstanbullu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün düzenli olarak yayımlanan veriler ile şehrin su kaynaklarındaki son durum belli oluyor. İSKİ'nin güncel bilgilerine göre, İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları netlik kazandı. Peki, 20 Mart 2026 itibarıyla İstanbul genelinde barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte detaylar haberimizde...
İSKİ 20 MART BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda, 20 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 46,12 seviyesinde ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 67,98
Darlık Barajı: yüzde 61,07
Elmalı Barajı: yüzde 85,22
Terkos Barajı: yüzde 29,41
Alibey Barajı: yüzde 34,16
Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,54
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,17
Istrancalar Barajı: yüzde 32,48
Kazandere Barajı: yüzde 53,06
Pabuçdere Barajı: 28,30