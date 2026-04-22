İSKİ 22 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi ne kadar, yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranları, İstanbullular için önemini korumaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu katkı sağladı. Peki, 22 Nisan 2026 İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte merak edilen güncel durum ve ayrıntılar…
İstanbul’daki barajlara ilişkin güncel veriler, şehirde yaşayan vatandaşların yakından izlediği başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün açıklanan verilere göre, son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırmaya başladı. Kente içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere Barajı’nın son doluluk oranları da netlik kazandı. Bu doğrultuda, “İSKİ 22 Nisan 2026 Çarşamba günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun yanıtı ve tüm detaylar haberimizde…
İSKİ 22 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,53 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 93,06
Darlık Barajı: yüzde 87,12
Elmalı Barajı: yüzde 91,37
Terkos Barajı: yüzde 57,33
Alibey Barajı: yüzde 67,28
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,87
Istrancalar Barajı: yüzde 39,42
Kazandere Barajı: yüzde 60,39
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,84