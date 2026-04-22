        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 22 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi ne kadar, yüzde kaç oldu, yağış sonrası yükseldi mi?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, İstanbullular için önemini korumaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu katkı sağladı. Peki, 22 Nisan 2026 İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte merak edilen güncel durum ve ayrıntılar…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:36 Güncelleme:
        İstanbul’daki barajlara ilişkin güncel veriler, şehirde yaşayan vatandaşların yakından izlediği başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün açıklanan verilere göre, son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırmaya başladı. Kente içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere Barajı’nın son doluluk oranları da netlik kazandı. Bu doğrultuda, “İSKİ 22 Nisan 2026 Çarşamba günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun yanıtı ve tüm detaylar haberimizde…

        İSKİ 22 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,53 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 93,06

        Darlık Barajı: yüzde 87,12

        Elmalı Barajı: yüzde 91,37

        Terkos Barajı: yüzde 57,33

        Alibey Barajı: yüzde 67,28

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,87

        Istrancalar Barajı: yüzde 39,42

        Kazandere Barajı: yüzde 60,39

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,84

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem

        Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.(AA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu