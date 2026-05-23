İSKİ 23 Mayıs 2026 Cumartesi baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, kente su sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Peki, 23 Mayıs 2026 Cumartesi itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı ne kadar? Güncel veriler ve detaylar haberimizde…
İstanbul’daki barajların son durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son haftalarda etkili olan yağışların ardından kentin su kaynaklarında dikkat çeken bir artış yaşandı. İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilerle güncellendi. Bu doğrultuda, “23 Mayıs 2026 Cumartesi İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar…
İSKİ 23 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,64 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 96,16
Darlık Barajı: yüzde 92,03
Elmalı Barajı: yüzde 96,04
Terkos Barajı: yüzde 59,43
Alibey Barajı: yüzde 65,98
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,17
Istrancalar Barajı: yüzde 34,40
Kazandere Barajı: yüzde 55,82
Pabuçdere Barajı: yüzde 55,40