        İSKİ 23 Nisan 2026 baraj doluluk oranı belli oldu: İstanbul barajlarının doluluk oranları yükseldi mi, su seviyesi ne kadar oldu?

        İSKİ 23 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI: İstanbul barajlarının doluluk oranları yükselişini sürdürüyor!

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlarca kişi için önemini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, son günlerde etkisini artıran yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu yönde yansıdı. Peki, 23 Nisan 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel rakamlar ve detaylar…

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 09:39 Güncelleme:
        İstanbul’daki baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler, megakentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan verilere göre, son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerinde artışa neden oldu. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında güncel doluluk oranları da belli oldu. Peki, 23 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla İSKİ verilerine göre İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte güncel durum ve merak edilen tüm ayrıntılar…

        İSKİ 23 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 23 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,90 olarak kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 93,49

        Darlık Barajı: yüzde 87,49

        Elmalı Barajı: yüzde 92,54

        Terkos Barajı: yüzde 57,86

        Alibey Barajı: yüzde 67,75

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 57,02

        Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11

        Istrancalar Barajı: yüzde 36,25

        Kazandere Barajı: yüzde 61,48

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,91

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
