        İSKİ 25 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yükseldi mi?

        İSKİ 25 Mart baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul'da su kaynaklarının güncel durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün düzenli olarak paylaşılan veriler doğrultusunda, kente su sağlayan barajların doluluk oranları netleşiyor. Ömerli Barajı'ndan Terkos Barajı'na, Büyükçekmece Barajı'ndan Sazlıdere Barajı'na kadar toplam 10 barajın su seviyeleri, kış yağışlarının ardından yeniden yükselişe geçti. Peki, 25 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

        Giriş: 25.03.2026 - 09:46
        İstanbul barajlarındaki son durum, İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son günlerde kent genelinde etkili olan yağmur yağışları, barajlardaki su seviyesini yükseltmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler ile İstanbul’un su kaynakları olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel su seviyesi netlik kazandı. Bu doğrultuda “25 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...

        İSKİ 25 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 25 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,61 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 73,85

        Darlık Barajı: yüzde 69,26

        Elmalı Barajı: yüzde 92,04

        Terkos Barajı: yüzde 37,93

        Alibey Barajı: yüzde 43,89

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 38,44

        Sazlıdere Barajı: yüzde 32,77

        Istrancalar Barajı: yüzde 88,82

        Kazandere Barajı: yüzde 57,48

        Pabuçdere Barajı: yüzde 28,98

