İSKİ 25 Mart baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'da su kaynaklarının güncel durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün düzenli olarak paylaşılan veriler doğrultusunda, kente su sağlayan barajların doluluk oranları netleşiyor. Ömerli Barajı'ndan Terkos Barajı'na, Büyükçekmece Barajı'ndan Sazlıdere Barajı'na kadar toplam 10 barajın su seviyeleri, kış yağışlarının ardından yeniden yükselişe geçti. Peki, 25 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte detaylar...
İSKİ 25 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 25 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,61 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 73,85
Darlık Barajı: yüzde 69,26
Elmalı Barajı: yüzde 92,04
Terkos Barajı: yüzde 37,93
Alibey Barajı: yüzde 43,89
Büyükçekmece Barajı: yüzde 38,44
Sazlıdere Barajı: yüzde 32,77
Istrancalar Barajı: yüzde 88,82
Kazandere Barajı: yüzde 57,48
Pabuçdere Barajı: yüzde 28,98