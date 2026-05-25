        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 25 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı açıkladı: İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu? İstanbul barajlarının güncel verileri

        İSKİ 25 Mayıs baraj doluluk oranı açıkladı: İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan verilere göre, şehre içme suyu sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı. Peki, 25 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel veriler ve tüm detaylar…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:49 Güncelleme:
        İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar, kentin su kaynaklarında gözle görülür bir artışa neden oldu. Yaz ayları yaklaşırken yaşanan bu yükseliş, su arzı açısından olumlu bir tablo ortaya koydu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre Ömerli, Darlık, Terkos, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları netleşti. Peki, 25 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte İSKİ verilerine göre güncel doluluk oranları ve detaylar…

        İSKİ 25 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 25 Mayıs 2026 Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,72 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Ömerli Barajı: yüzde 96,33

        Darlık Barajı: yüzde 91,76

        Elmalı Barajı: yüzde 95,94

        Terkos Barajı: yüzde 59,61

        Alibey Barajı: yüzde 65,79

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 54,84

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,02

        Istrancalar Barajı: yüzde 33,90

        Kazandere Barajı: yüzde 57,94

        Pabuçdere Barajı: yüzde 56,09

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
