Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 25 Nisan 2026 baraj doluluk oranı belli oldu: İSKİ güncel verileri ile İstanbul barajlarının su seviyesi ne kadar, yüzde kaç?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte yeniden yükseliş gösteriyor. Megakentte milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği su seviyeleri, güncel verilerle birlikte olumlu bir tablo ortaya koyuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 25 Nisan Cumartesi günü açıklanan verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış dikkat çekiyor. Peki, 25 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte güncel veriler haberimizde...

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 09:39 Güncelleme:
        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlarca kişinin yakından takip ettiği önemli başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan güncel verilere göre, son günlerde etkisini artıran yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranları belli oldu. Peki, 25 Nisan Cumartesi İstanbul genel baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        İSKİ 25 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,07 olarak ölçüldü.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 94

        Darlık Barajı: yüzde 87,76

        Elmalı Barajı: yüzde 92,46

        Terkos Barajı: yüzde 58,03

        Alibey Barajı: yüzde 67,56

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 57,02

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,96

        Istrancalar Barajı: yüzde 36

        Kazandere Barajı: yüzde 60,62

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,91

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
