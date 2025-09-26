İSKİ 26 Eylül baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Yurt genelinde birçok baraj kururken İstanbul barajlarında kritik seviyede yer alıyor. İşte, 26 Eylül 2025 baraj doluluk oranı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı güncelleniyor. Yağışsız geçen yaz ayları ile beraber Türkiye genelinde su alarmı söz konusu. Peki, 26 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
26 Eylül'de İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 30,32 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %22,16
Darlık Barajı: %44,42
Elmalı Barajı: %51,46
Terkos Barajı: %36,51
Alibey Barajı: %17,87