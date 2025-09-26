Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 26 Eylül baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 26 Eylül baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Yurt genelinde birçok baraj kururken İstanbul barajlarında kritik seviyede yer alıyor. İşte, 26 Eylül 2025 baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 10:07 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı güncelleniyor. Yağışsız geçen yaz ayları ile beraber Türkiye genelinde su alarmı söz konusu. Peki, 26 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        26 Eylül'de İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 30,32 olarak ölçüldü.

        3

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

        Ömerli Barajı: %22,16

        Darlık Barajı: %44,42

        Elmalı Barajı: %51,46

        Terkos Barajı: %36,51

        Alibey Barajı: %17,87

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?