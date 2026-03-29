Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 29 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İSKİ 29 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da barajlardaki su durumu, vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak yayımlanan verilere göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranları her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki 29 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelindeki barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranları, kentte yaşayan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan güncel verilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum netleşti. Bu kapsamda “29 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde…

        2

        İSKİ 29 MART BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 29 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 54,69 seviyesinde kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 76,60

        Darlık Barajı: yüzde 70,65

        Elmalı Barajı: yüzde 94,37

        Terkos Barajı: yüzde 40,49

        Alibey Barajı: yüzde 46,29

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 39,81

        Sazlıdere Barajı: yüzde 34,00

        Istrancalar Barajı: yüzde 94,75

        Kazandere Barajı: yüzde 59,08

        Pabuçdere Barajı: yüzde 29,67

