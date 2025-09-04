İSKİ 4 Eylül baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 4 Eylül tarihinde İstanbul'da bulunan barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 4 Eylül tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. İşte güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
4 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 38,68 oldu.
Ömerli Barajı: %34,09
Darlık Barajı: %51,99
Elmalı Barajı: %58,8
Terkos Barajı: %44,42
Alibey Barajı: %23,25