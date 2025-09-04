Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 4 Eylül baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 4 Eylül baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 4 Eylül tarihinde İstanbul'da bulunan barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 09:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 4 Eylül tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. İşte güncel baraj doluluk oranı

        2

        İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        4 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 38,68 oldu.

        Ömerli Barajı: %34,09

        Darlık Barajı: %51,99

        3

        Elmalı Barajı: %58,8

        Terkos Barajı: %44,42

        Alibey Barajı: %23,25

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu