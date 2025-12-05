Habertürk
Habertürk
        İSKİ 5 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul'da bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 5 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul’da bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 5 Aralık baraj doluluk oranını duyurdu. Aralık ayına girilmesiyle birlikte doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor. Genel doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında. Peki, 5 Aralık bugün baraj doluluk oranı kaç oldu?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:31
        İSKİ 5 Aralık baraj doluluk oranı
        Yağış azlığı ve kurak geçen yazın ardından barajlardaki su seviyesi düşüyor. Su tüketimi önemine vurgu her geçen gün artıyor. Peki İstanbul’da bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        BARAJLARDA SON DURUM 5 ARALIK 2025

        İstanbul’da genel baraj doluluk oranı bugün 17,39 oldu.

        Ömerli Barajı: %13,68

        Darlık Barajı: %27,87

        Elmalı Barajı: %49,27

        Terkos Barajı: %19,47

        Alibey Barajı: %10,23

        Büyükçekmece Barajı: %18,62

        Sazlıdere Barajı: %17,15

        Istrancalar Barajı: %29,18

        Kazandere Barajı: %2,44

        Pabuçdere Barajı: %2,38

