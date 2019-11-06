İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Kağıthane, Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde 6 Kasım Çarşamba günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-06 06:53:07.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-06 09:29:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.