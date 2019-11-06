İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Kağıthane, Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde 6 Kasım Çarşamba günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri...
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnek Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-06 06:53:07.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-06 09:29:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyrantepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-06 08:55:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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