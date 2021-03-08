İstanbul'da baraj doluluk oranları yılbaşında yüzde 20'nin altına inmiş ve İstanbulluları yazın kuraklık korkusu sarmıştı. Ancak son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı da arttı. Son verilere göre İstanbul'da barajların genel doluluk oranı yüzde 60 sınırına ulaştı. İşte İSKİ 8 Mart baraj doluluk oranı...

Yurt genelinde aralık ve ocak aylarında yaşanan kuraklığın ardından kar yağışı ve sağanak, özellikle barajlardaki su miktarı yüzde 19'lara kadar gerileyen İstanbul'a nefes aldırdı.

İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 60'a ulaştığı (59.93) bildirildi.

Edinilen bilgiye göre mega kentte beklenen yağmurla birlikte bu oranın daha da yükselebileceği öğrenildi.