İSKİ 9 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranı açıklandı. Geçen yıl Ocak ayında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 41.53, 2019 yılında ise yüzde 86.86 olarak ölçülmüştü. Peki, 9 Ocak 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında yer aldı. İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
9 Ocak 2026 Cuma günü İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 9 Ocak günü yüzde 19.17 olarak ölçüldü.
İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:
Ömerli Barajı: %23,42
Darlık Barajı: %30,07
Elmalı Barajı: %58,96
Terkos Barajı: %15,95
Alibey Barajı: %12,14
Büyükçekmece Barajı: %15,83
Sazlıdere Barajı: %13,27
Istrancalar Barajı: %36,12
Kazandere Barajı: %4,32
Pabuçdere Barajı: %4,91