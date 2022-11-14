14 Kasım Pazartesi bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı sorgulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları...
14 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YASSIÖREN MAH,HASTANE MAH,HADIMKÖY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-14 10:50:07.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-14 10:54:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RÜZGARLIBAHÇE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-14 12:00:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SUADİYE MAH,BOSTANCI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-14 09:48:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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