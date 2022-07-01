İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları! İSKİ açıkladı: 1 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce paylaşılan İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler ve sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İSKİ arıza duyurusuna göre bugün İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 1 Temmuz Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Sururi Mehmet Efendi Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bostan Mah,Asmalı Mescit Mah,Bülbül Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Hüseyinağa Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 13:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.07.2022 12:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 14:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Girne Mah,Aydınevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 01.07.2022 14:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.07.2022 07:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyük Çavuşlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 14:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.