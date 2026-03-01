İSKİ baraj doluluk oranı 1 Mart 2026: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre genel doluluk oranında sınırlı bir artış kaydedildi. Peki, 1 Mart 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıkladı. İşte, 1 Mart 2026 baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %62,03
Darlık Barajı: %61,68
Elmalı Barajı: %90,54
Terkos Barajı: %28,85
Alibey Barajı: %36,96
Büyükçekmece Barajı: %34,71
Sazlıdere Barajı: %28,84
1 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 44,9'a çıkarak yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.
