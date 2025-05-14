İSKİ baraj doluluk oranı 14 Mayıs 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncel olarak duyuruyor. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Peki İSKİ 14 Mayıs baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, İstanbul baraj doluluk oranı son durum
İstanbul'da baraj doluluk oran İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere baraj doluluk oranı…
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün baraj doluluk oranı yüzde 79,2 olarak duyuruldu.
14 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: Yüzde 91,61
Darlık: Yüzde 81,74
Elmalı: Yüzde 91,62
Terkos: Yüzde 79,17
Alibey: Yüzde 58,91
Büyükçekmece: Yüzde 69,77
Sazlıdere: Yüzde 57,37
Istrancalar: Yüzde 47,81
Kazandere: Yüzde 90,5
Pabuçdere: Yüzde 90,64