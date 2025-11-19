İSKİ baraj doluluk oranı 19 Kasım 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel verileri İSKİ tarafından duyuruldu. Son günlerde hava sıcaklıkların artmasıyla İstanbul barajlarında su seviyesi düşüşü sürüyor. Uzmanlar su kullanımı konusunda uyarılarına devam ediyor. Peki, 19 Kasım 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranı verilerini açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yağışların azlığı sebebiyle baraj doluluk oranı yükselmedi. Peki bugün barajlardaki su seviyesi yüzde kaç?
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
Son olarak 19 Kasım 2025 İSKİ ortalama baraj doluluk oranı yüzde 20.67 olarak açıklandı.
BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: 18,13
Darlık: 29,59
Elmalı: 51,41
Terkos: 23,12
Alibey: 12,87
Büyükçekmece: 22,46
Sazlıdere: 20,11
Istrancalar: 19,45
Kazandere: 2,17
Pabuçdere: 4,1
