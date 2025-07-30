İSKİ baraj doluluk oranı 30 Temmuz 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranı 30 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) konuya ilişkin bilgileri yayımladı. Peki, güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte 30 Temmuz 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı…
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da baraj doluluk oranı belli oldu. Vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte İSKi tarafından yayımlanan veriler ve 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranları...
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul baraj doluluk oranı 30 Temmuz bugün yüzde 53.62 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 54,18
Darlık 64,09
Elmalı 70,17
Terkos 57,33
Alibey 37,47
Büyükçekmece 51,98
Sazlıdere 44,79
Istrancalar 32,13
Kazandere 44,49
Pabuçdere 47,21