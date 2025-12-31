Habertürk
Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 31 Aralık 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da yağan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi merak konusu oldu. İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak açıklandı. Bilindiği üzere şehirlerin ve kırsal alanların su ihtiyacı barajlardan karşılanır. Düşük doluluk, su kesintisi riskini artırıyor. Peki, 31 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:36
        1

        İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum yakından takip ediliyor. Son günlerde etkili olan yağışların ardından İSKİ tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli baraj doluluk oranları merak edildi. Peki, 31 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

        2

        İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

        Ömerli barajı 20,02

        Darlık barajı 28,46

        Elmalı barajı 57,66

        Terkos barajı 17,39

        Alibey barajı 12,32

        Büyükçekmece barajı 16,27

        Sazlıdere barajı 13,91

        Istrancalar 42,52

        Kazandere 4,63

        Pabuçdere 4

        3

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18,54 seviyesinde bulunuyor.

