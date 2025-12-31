İSKİ baraj doluluk oranı 31 Aralık 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum yakından takip ediliyor. Son günlerde etkili olan yağışların ardından İSKİ tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli baraj doluluk oranları merak edildi. Peki, 31 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?