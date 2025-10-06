Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 6 Ekim 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 6 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz hafta yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 30,32'ye kadar düştüğü tespit edildi. Kente su sağlayan barajlardaki seviye düşmeye devam ediyor. Peki, 6 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncellendi. Ekim ayı itibariyle İstanbul barajlarında su seviyesi düşüşü sürüyor. İşte, 6 Ekim 2025 baraj doluluk oranı

        2

        6 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        6 Ekim Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 27,28 olarak ölçüldü.

        3

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin verilerine göre 6 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        Ömerli Barajı: %17,73

        Darlık Barajı: %41,74

        Elmalı Barajı: %50,47

        Terkos Barajı: %33,56

        Alibey Barajı: %15,86

        Büyükçekmece Barajı: %31,69

        Sazlıdere Barajı: %29,85

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor