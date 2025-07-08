İSKİ baraj doluluk oranı 8 Temmuz 2025: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İSKİ tarafından Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durum belli oldu. Yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle barajlardaki doluluk oranı etkileniyor. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte barajlardaki son durum
İSKİ tarafından baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, 8 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 63,04 oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Alibey Barajı: %45,81
Büyükçekmece Barajı: %58,65
Sazlıdere Barajı: %49,95
Istrancalar Barajı: %26,88
Kazandere Barajı: %58,62
Pabuçdere Barajı: %59,55
Ömerli Barajı: %68,06
Darlık Barajı: %70,56
Elmalı Barajı: %78,04
Terkos Barajı: %66,19