İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı güncel veriler
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Ağustos ayının son günlerinde barajlardaki su seviyesi düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yaz mevsimi ve artan su tüketimi nedeniyle düşmeye devam ediyor. Peki, 27 Ağustos 27 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı yüzdelik oranları belli oldu. 27 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 45 seviyesinin altına düştü. Peki, İSKİ verilerine göre 27 Ağustos baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
27 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
27 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 41,97 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı % 38,25
Darlık Barajı % 54,38
Alibey Barajı % 25,74
Büyükçekmece Barajı % 42,9
Sazlıdere Barajı % 38,83
Istrancalar Barajı % 32,18
Kazandere Barajı % 23,51
Pabuçdere Barajı % 34,76