İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 33,37'a yükseltti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 33,37'a yükseldi.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.
Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 55,13 seviyesindeydi.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
20 Ocak: Yüzde 30,77
21 Ocak: Yüzde 31,04
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak Yüzde 31,89
24 Ocak Yüzde 32,38
25 Ocak Yüzde 32,78
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
26 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Yüzde 36,38
Pabuçdere Yüzde 11,16
Sazlıdere Yüzde 13,11
Büyükçekmece Yüzde 32,62
Alibeyköy Yüzde 43,66
Terkos Yüzde 33,32
Kazandere Yüzde 35,66
Elmalı Yüzde 38,00
Darlık Yüzde 51,53
Istrancalar Yüzde 52,92
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