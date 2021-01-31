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İSKİ baraj doluluk oranları son durum! YÜKSELİYOR! İşte İstanbul baraj doluluk oranları 31 Ocak 2021

İstanbul baraj doluluk oranları son aylarda tehlike çanı çalmaya başlamıştı. İstanbul'a gelen kar yağışı ve sağanaklarla durumun biraz iyileşmesiyle vatandaşlar İstanbul baraj doluluk oranları son durumu merak ediyor. İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ verileri

İSKİ baraj doluluk oranları son durum! YÜKSELİYOR! İşte İstanbul baraj doluluk oranları 31 Ocak 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 40,39 'a yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40,39 'a yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 56,74 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

31 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 44,56
Pabuçdere Yüzde 13,55
Sazlıdere Yüzde 18,83
Büyükçekmece Yüzde 43,26
Alibeyköy Yüzde 51,65
Terkos Yüzde 39,74
Kazandere Yüzde 47,58
Elmalı Yüzde 45,57
Darlık Yüzde 54,18
Istrancalar Yüzde 63,24

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