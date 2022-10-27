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Haberler Gündem İSKİ'den açıklama: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?
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İSKİ'den açıklama: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da arıza, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle planlı su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları gündeme geldi. İSKİ'den yapılan açıklama ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 27 Ekim 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İSKİ'den açıklama: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında da yaşanacak su kesintileri gündemde yer alıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız İSKİ su kesintisi duyurularını sorguluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; bugün iki ilçede 7 saat su kesintisi olacak. İşte 27 Ekim İSKİ su kesintisi duyuruları...

27 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti

İlçe

 : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : ZİYA GÖKALP MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-27 10:37:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : TALATPAŞA MAH,TURGUT ÖZAL MAH,YENİKENT MAH,SÜLEYMANİYE MAH,SAADETDERE MAH,SELAHADDİN EYYUBİ MAH,SULTANİYE MAH,YEŞİLKENT MAH,ÜÇEVLER MAH,İNCİRTEPE MAH,İNÖNÜ MAH,ÖRNEK MAH,YUNUS EMRE MAH,ZAFER MAH,ÇINAR MAH,BALIKYOLU MAH,BAĞLARÇEŞME MAH,ESENKENT MAH,AŞIK VEYSEL MAH,AKEVLER MAH,AKŞEMSEDDİN MAH,ARDIÇLI MAH,FATİH MAH,NAMIK KEMAL MAH,ORHAN GAZİ MAH,PINAR MAH,MEHTERÇEŞME MAH,GÜZELYURT MAH,KOZA MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
Başlama Tarihi : 2022-10-27 10:12:43.0
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : HUZUR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-27 08:50:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : ZÜBEYDE HANIM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-27 08:49:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : SOĞANLIK YENİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-27 09:52:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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