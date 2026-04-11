        Haberler Gündem Çevre İSKİ'den "Marmara" iddialarına ilişkin açıklama

        İSKİ'den "Marmara Denizi'ne atık su deşarjı" iddialarına ilişkin açıklama

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su deşarjı gerçekleştiği iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi

        Giriş: 11.04.2026 - 13:19
        İSKİ'den "Marmara" iddialarına ilişkin açıklama
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medyada yer verilen Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su karıştığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. ANKA'nın haberine göre İSKİ açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

        "Bahse konu olan Haramidere, İstanbul'un en geniş havzaya ait derelerinden biridir. Yağmurlu havalarda havzada yüzey akışına geçen yağmur suyu ile beraber tüm atıklar dereye taşınmaktadır. Dere havzasında bulunan ve sürüklenebilen tüm kil, silt ve mil denize ulaşmaktadır.

        Bu durum tüm derelerin deniz birleşiminde görülebilmektedir. 2009 yılında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi henüz inşa edilmemişken derenin denize birleşim noktasında benzer görüntülerle karşılaşıldığı Google Earth uygulaması ile de tespit edilebilmektedir.

        Şehir merkezlerindeki denizler ile derelerin birleşimlerindeki batık kısımlarda oluşan durumun önüne geçmek adına pompaj ile sirkülasyon sistemleri kurulmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise arıtmaya tabi tuttuğu atık suları, ileri biyolojik olarak arıtarak Haramidere’ye deşarj etmektedir. Bu nedenle derenin batık kısmında ihtiyaç duyulan sirkülasyon sistemine gerek kalmamaktadır.

        Tesisin iki deşarj noktasından SAİS kabinleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri sistemine her an data iletilmekte, istenildiğinde online numune alınarak da denetim imkânı sağlanmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı için şimdiden İdaremiz özkaynakları ile 2. kademe ihalesine de çıkılmıştır."

