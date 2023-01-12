İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbullular su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve suların saat kaçta geleceğini sorguluyorlar. İşte 12 Ocak 2023 İSKİ su kesintisi duyuruları...
12 OCAK 2023 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HİCRET MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-01-12 11:40:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞİRİNEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-01-12 11:04:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.PAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KARAYOLLARI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-01-12 10:49:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|GÜNGÖREN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TOZKOPARAN MAH,MEHMET NESİH ÖZMEN MAH
|Açıklama
|:
|DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-01-12 09:11:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|UĞUR MUMCU MAH,CEBECİ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-01-12 09:33:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇUBUKLU MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-01-12 10:35:02.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HUZUR MAH,PARSELLER MAH,ADEM YAVUZ MAH,AŞAĞI DUDULLU MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-01-12 10:16:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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