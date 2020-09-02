Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Eylül Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ilçelerinde 2 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 EYLÜL 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mfevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2020 20:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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