Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 1 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 TEMMUZ 2020
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2020 02:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gazi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2020 08:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşyaka Merkez Mah
|Açıklama
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2020 08:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2020 09:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah,Küçük Çamlıca Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2020 01:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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