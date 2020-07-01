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İSKİ İstanbul su kesintileri: 1 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 1 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 TEMMUZ 2020

İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.07.2020 02:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Gazi Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.07.2020 08:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Açıklama:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.07.2020 08:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.07.2020 09:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ünalan Mah,Küçük Çamlıca Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.07.2020 01:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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