Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un G.O.Paşa, Sultangazi, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 1 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 TEMMUZ 2020

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2020 02:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2020 08:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2020 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2020 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.