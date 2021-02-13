İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Eyüpsultan ve Kadıköy ilçelerinde 13 Şubat Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 ŞUBAT 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Müeyyetzade Mah,Şahkulu Mah,Bereketzade Mah,Hacı Mimi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.02.2021 09:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rami Yeni Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.02.2021 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fikirtepe Mah,Eğitim Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.02.2021 10:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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