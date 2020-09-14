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İSKİ İstanbul su kesintileri: 14 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Beşiktaş ve Esenyurt ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. İşte İSKİ 14 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beşiktaş ve Esenyurt ilçelerinde 14 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 EYLÜL 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2020 08:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Vişnezade Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.09.2020 20:45
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Akçaburgaz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.09.2020 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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