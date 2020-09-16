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İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Silivri ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Eylül Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Silivri ilçelerinde 16 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 EYLÜL 2020

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Mah,Yeni Sahra Mah,Örnek Mah,Fetih Mah,Aşık Veysel Mah,Barbaros Mah,Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama:Küçükbakkal Köy Barabaros Mahallesi 900 Mm İsale Hattı Üzerinde Metro Çalışması Sebebiyle Deplase Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:16.09.2020 09:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Başakşehir Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2020 11:20
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Ptt Evleri Mah,Çayırbaşı Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2020 09:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.09.2020 12:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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