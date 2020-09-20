Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Eylül Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü, Kadıköy ve Sultangazi ilçelerinde 19 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 EYLÜL 2020



İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ambarlı Liman Yolu Üzerinde 500Mm Ana İsale Hattında Patlak Meydana Gelmiştir. Başlama Tarihi : 20.09.2020 12:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Koşuyolu Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 20.09.2020 11:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.