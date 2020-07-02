İshale neden olan besinler

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Temmuz Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kartal ve Sultangazi ilçelerinde 2 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 TEMMUZ 2020