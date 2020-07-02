Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Temmuz Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kartal ve Sultangazi ilçelerinde 2 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 TEMMUZ 2020
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Açıklama
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.07.2020 00:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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