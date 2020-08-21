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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Ağustos Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, Pendik ve Silivri ilçelerinde 21 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 AĞUSTOS 2020

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.08.2020 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.08.2020 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.