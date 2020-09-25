Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Eylül Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören ve Üsküdar ilçelerinde 25 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 EYLÜL 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.09.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.09.2020 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.09.2020 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.09.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.09.2020 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.