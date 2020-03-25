Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Mart Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kartal ve Sultangazi ilçelerinde 25 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 MART 2020

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-25 10:12:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.