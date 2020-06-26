Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Haziran Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Esenyurt, Sarıyer Şişli ve Üsküdar ilçelerinde 26 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 HAZİRAN 2020
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2020 09:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhangazi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2020 08:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferahevler Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2020 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Türk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2020 08:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2020 09:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selami Ali Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2020 09:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Eskişehir Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2020 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR