Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Haziran Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Esenyurt, Sarıyer Şişli ve Üsküdar ilçelerinde 26 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 HAZİRAN 2020

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.06.2020 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.06.2020 08:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ferahevler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.06.2020 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.06.2020 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.06.2020 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.06.2020 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.