Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Fatih ilçelerinde 7 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 EYLÜL 2020
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2020 09:45
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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