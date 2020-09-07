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İSKİ İstanbul su kesintileri: 7 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Fatih ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Fatih ilçelerinde 7 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 EYLÜL 2020

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.09.2020 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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