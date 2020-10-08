Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Ekim Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Eyüpsultan, Maltepe, Sultangazi ve Tuzla ilçelerinde 8 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 8 EKİM 2020



İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.10.2020 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.10.2020 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.10.2020 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.10.2020 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.10.2020 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.