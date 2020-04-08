Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Nisan Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 8 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 8 NİSAN 2020
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
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|Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
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|2020-04-07 19:10:48.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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