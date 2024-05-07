Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İskoçya Başbakanı belli oldu: John Swinney

        İskoçya'da başbakan belli oldu: John Swinney

        İskoç Ulusal Partisi'nin yeni Genel Başkanı John Swinney, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskoçya'da başbakan belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) Genel Başkanı Hamza Yusuf'un hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası liderliğe aday olan John Swinney için İskoçya parlamentosunda oylama yapıldı.

        Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004'de SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.

        Liderlik yarışına katılan diğer üç aday Douglas Ross 31, Anas Sarwar 22 ve Alex Cole-Hamilton ise 4 oy aldı.

        Böylece, 60 yaşındaki Swinney, İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı oldu.

        Swinney'in, yarın İngiltere Kralı 3. Charles'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı olarak görevine başlaması öngörülüyor.

        REKLAM

        KOALİSYON BOZMA KARARI

        Hamza Yusuf'un 29 Nisan'daki istifa kararı, SNP'nin iktidar ortağı İskoçya Yeşiller Partisiyle yapılan güç paylaşımı anlaşmasını bitirmesinin ardından gelmişti.

        SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Yusuf, Yeşiller Partisinin eş başkanlarını hükümetteki görevlerinden de almıştı.

        Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

        Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İskoçya
        #seçim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi