Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İskoçya-İsviçre maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İskoçya-İsviçre maçı CANLI YAYIN

        İskoçya-İsviçre maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Turnuvanın açılış maçında Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçlar 0 puanla ikinci maçlara son sırada başlarken, Macaristan'ı 3-1 mağlup eden İsviçre'nin ise 3 puanı bulunuyor. İsviçre maçtan galip ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 19.06.2024 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılaşma oynanıyor...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

        STAT: Köln

        HAKEM: Ivan Kruzliak (Slovakya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        İSKOÇYA: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn, Adams.

        İSVİÇRE: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Aebischer, Vargas, Ndoye.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        İSVİÇRE TUR İÇİN SAHADA

        İsviçre, İskoçya karşısında galip gelmesi durumunda adını bir üst tura yazdırmayı başaracak.

        Organizasyonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takım ile en iyi 4 üçüncü bir üst tura çıkacak.

        Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre, İskoçya'yı da yenmesi durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek.

        REKLAM

        İskoçya, gruptaki ilk maçında ev sahibi Almanya'ya 5-1 yenilmişti.

        REKABETE İSKOÇYA ÜSTÜN

        İki takım arasında bugüne dek oynanan müsabakalarda İskoçya'nın üstünlüğü bulunuyor.

        Takımlar arasında daha önce oynanan 16 maçın 8'ini İskoçya, 5'ini ise İsviçre kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

        İskoçya'nın attığı 26 gole, İsviçre 24 golle karşılık verdi.

        ELEME PERFORMANSLARI

        Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre, elemelerde Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele ettiği I Grubu'nu ikinci bitirerek EURO 2024'e geldi.

        İskoçya da İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bulunduğu A Grubu'nu ikinci tamamlayarak EURO 2024 biletini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!