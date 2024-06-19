İskoçya-İsviçre maçı CANLI YAYIN

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

STAT: Köln

HAKEM: Ivan Kruzliak (Slovakya)

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

İSKOÇYA: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn, Adams.

İSVİÇRE: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Aebischer, Vargas, Ndoye.

İSVİÇRE TUR İÇİN SAHADA İsviçre, İskoçya karşısında galip gelmesi durumunda adını bir üst tura yazdırmayı başaracak. Organizasyonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takım ile en iyi 4 üçüncü bir üst tura çıkacak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre, İskoçya'yı da yenmesi durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek. REKLAM İskoçya, gruptaki ilk maçında ev sahibi Almanya'ya 5-1 yenilmişti.

REKABETE İSKOÇYA ÜSTÜN İki takım arasında bugüne dek oynanan müsabakalarda İskoçya'nın üstünlüğü bulunuyor. Takımlar arasında daha önce oynanan 16 maçın 8'ini İskoçya, 5'ini ise İsviçre kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İskoçya'nın attığı 26 gole, İsviçre 24 golle karşılık verdi.