Türkiye İşçi Kurumu'ndan ( İŞKUR) gençleri yakından ilgilendirecek proje geliyor. İŞKUR bünyesinde düzenlenen ve kişilerin meslek sahibi olabilmeleri açısından uygulamaya alınan "İşbaşı Eğitim Programı" sayesinde gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı imkanı doğuyor. Peki, İŞKUR Günlük 75 TL Cep Harçlığı başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Şartlar neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

İŞKUR'un 18 ve 29 yaş arasında olan gençlere yönelik sunduğu İşbaşı Eğitim Programında; Kodlama, Yenilenebilir Enerji, Siber Güvenlik ve Bulut Bilişim alanlarında eğitim verilecek. Bu programlara katılmayı tercih eden gençler hem günlük cep harçlığı uygulamasından faydalanabilecek hem de bu sayede meslek sahibi olabilmenin önü açılmış olacak. 9 aya kadar sürelerde 75 TL tutarında cep harçlığı alacak gençler için başvurular toplanmaya başladı.

75 TL CEP HARÇLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR? ŞARTLAR NELER?

İşbaşı Eğitim Programı'na katılabilmek için İŞKUR'un belirlediği şartlara uygun olmak gerekiyor. Bu programa, 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor.

Ancak bu kişilerin İŞKUR’a kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor.



Bu bağlamda, İŞKUR Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama meslek alanlarında işbaşı eğitim programı düzenleyecek.



Bu programlara katılan 18 - 29 yaş aralığındaki gençlere 9 aya kadar değişen sürelerde destek verilecek. Gençlere verilen bu destek tutarı ise 75 TL olacak.



81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılınabiliyor.



Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 54 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor.



Bu ödemelerin yanında programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor.



Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor.

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