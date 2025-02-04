Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı, şartları ve destek tutarı
İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu. Bu programa dahil olan öğrenciler, bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken bir yandan da kendilerini geliştirebilecek. Ayrıca öğrencilere destek ödemesi yapılacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı, şartları ve destek tutarı hakkında detaylı bilgiler…
İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı, şartları ve destek tutarı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz." dedi. Öğrenciler, program kapsamında katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları gibi birbirinden farklı alanlarda deneyim kazanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı’ndan toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesini planlanıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, program hakkında detaylı bilgiler…
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DEVREYE ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programının bugün devreye alındığını duyurdu.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DESTEK TUTARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
''Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.
Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz.
Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.''
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR Gençlik Programına yönelik sunduğu tüm hizmetler ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Olarak İşimiz de Gücümüz de Gençlik!
İŞKUR olarak siz gençlerin kariyer yolunda sizlerle birlikte, sizin için çalışıyoruz! Bu platformda Kurumumuzun siz gençlere yönelik sunduğu tüm hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın programa ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;
''Sevgili Gençler;
Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda eğitimlerinizin ardından iş gücü piyasasına aktif katılımınızda daha fazla tecrübe kazanabilmeniz amacıyla hayata geçirdiğimiz “İŞKUR Gençlik” ile ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetlerimizi sizler için tek platformda bir araya getirdik. Bu Platform üzerinden İŞKUR Gençlik Programlarımıza başvurunuzu gerçekleştirebilir; eğitim aldığınız üniversite kampüslerinde, program kapsamında kendinizi geliştirebileceğiniz çalışmalarda yer alarak hem deneyim kazanabilir hem de gelir elde edebilirsiniz.
Genç istihdamının artırılması için sunduğumuz teşvik ve desteklerin yanı sıra aktif iş gücü hizmetlerimiz kapsamında düzenlediğimiz, sizlere mesleki bilgi ve tecrübe kazandıracak kurs ve programlarımıza da bu Platformumuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. “İŞKUR Gençlik” Platformumuzun Türkiye'nin geleceği siz gençlerimiz için hayırlı olması temennisiyle hepinize güzel bir gelecek dilerim.''