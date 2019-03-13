İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir'de katıldığı programda, “2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştireceğiz” dedi.
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen İŞKUR kampüste programına katılmak üzere Nevşehir’e geldi. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile birlikte üniversitesi İŞKUR ofisinin açılışını gerçekleştirdi.>
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya yaptığı açıklamada, “Türkiye işsizlikle mücadelede istihdam noktasında son yıllarda büyük mesafeler kaydetti. Malumlarınız olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılı ile ilgili milletimizin önünde 2 buçuk milyon hedefini koydu. Dolayısıyla tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri olarak da bu hedefi gerçekleştirmek için işbirliği halinde çalışmaktayız. İşte bu çalışmalarımızdan biri olmak üzere özellikle üniversiteli gençlerimizi iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak, istihdam oranlarını artırma noktasında hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Bugün de Nevşehir’imizde böyle bir programı İŞKUR kampüste programını icra etmek üzere bulunmaktayız” dedi.
“2019 YILINDA 1 MİLYON 350 BİN KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRECEĞİZ"
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirme kapasitesine sahip olan İŞKUR’un 2019 yılında ise hedefinin 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirmek olduğunu söyledi. Uzunkaya, “Şunu ortaya koymalıyız. Türkiye’nin istihdam kurumu olarak İŞKUR 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirme kapasitesine sahipken yine Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilk istihdam seferberliğinde 1 milyon 57 bin 249 kişiyi, 2018 yılında yine hedefimizi artırarak bu defa 1 milyon 247 bin 188 kişiyi bu yıl içinde İŞKUR olarak kendimize 1 milyon 350 bin kişinin işe yerleştirmesini ve istihdamını hedef olarak belirledik. Tüm illerimizde bu hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama Türkiye’nin hedefi 2 buçuk milyon kişinin istihdamını gerçekleştirmektir” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.